https://static.news.ru/photo/a1dada7e-d92e-11e9-9dbb-fa163e074e61_660.jpg Роберт Кочарян Фото: facebook.com/presidentrobertkocharyan

Экс-президента Армении Роберта Кочаряна оставили под арестом. Решение вынес суд общей юрисдикции в Ереване.

Ходатайство адвокатов политика об изменении меры пресечения было отклонено, сообщают местные СМИ.

Вернуть экс-президента под стражу в конце июня постановил Апелляционный суд Армении. Ему вменяют причастность к разгону массового митинга сторонников первого президента Левона Тер-Петросяна в марте 2008 года. Тогда силовики применили огнестрельное оружие, в результате погибли 10 человек, однако никто из организаторов и исполнителей убийств так и не понёс наказания.

Сторона защиты утверждает, что Кочарян был вынужден ввести чрезвычайное положение, чтобы восстановить порядок. Сам экс-президент заявил, что данное дело возбуждено из-за правительства Никола Пашиняна, который хочет ему отомстить.

Ранее Конституционный суд страны принял решение приостановить производство по делу и направить материалы для консультативного мнения в ЕСПЧ, а также в Венецианскую комиссию, писал News.ru.