Экс-президент Армении призвал граждан поддержать военных

https://static.news.ru/photo/636dec88-775a-11eb-831e-96000091f725_660.jpg Роберт Кочарян Фото: Global Look Press

Бывший президент Армении Роберт Кочарян высказался в поддержку военных, которые выступили за отставку премьер-министра страны Никола Пашиняна. Кочарян призвал граждан также поддержать служащих вооружённых сил.

В этот роковой момент призываем вас быть хозяевами нашего государства, встать рядом с нашими вооружёнными силами, рядом с армянской армией. Власти, проигравшие войну и сдавшие землю, должны уйти. Это является обязательным условием и жизненной необходимостью для нашего национального возрождения, — написал Кочарян в Telegram.

Правительственный кризис в Армении вышел на новый виток после того, как Никол Пашинян вступил в откровенное противостояние с военной верхушкой страны, освободив от должностей сначала заместителя начальника Генштаба, а затем и главу ГШ. Военнослужащие выступили с коллективным заявлением, требуя отставки руководителя правительства, и, как полагают в экспертном сообществе, подобный исход в перспективе вполне реален.

Противники Пашиняна вменяют ему в вину поражение в Нагорном Карабахе. Вооружённый конфликт между Азербайджаном и Арменией возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября Пашинян, президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

11 января в Москве состоялась трёхсторонняя встреча Путина, Алиева и Пашиняна, политики обсудили мирное соглашение по Нагорному Карабаху. В ходе диалога Путин выразил уверенность, что реализация достигнутых в Москве договорённостей по Карабаху пойдёт на пользу армянскому и азербайджанскому народам, региону в целом, а значит, и интересам Российской Федерации. Российский лидер также заявил, что условия мирного соглашения по Нагорному Карабаху соблюдаются и серьёзных инцидентов в настоящее время нет. Он выразил удовлетворение тем, что кровопролитие удалось прекратить.

Прекращение боевых действий спровоцировало в Армении массовые акции протеста, участники которых требуют отставки Пашиняна. Кроме того, требуют ухода Пашиняна и оппозиционные партии, которые призвали своих сторонников к забастовкам.

Как ранее писал NEWS.ru, оппозиционное «Движение за спасение родины» солидаризировалось с требованием Генерального штаба ВС Армении об отставке главы правительства страны Никола Пашиняна и созвало своих сторонников на митинг. Оппозиционеры заявляют, что именно армия является гарантом единства и безопасности Армении. Движение призвало сторонников поддержать вооружённые силы в их требованиях.