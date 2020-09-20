Экс-премьер Украины о будущем Белоруссии: «Бедной страной проще управлять»

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Жители Белоруссии рискуют повторить судьбу украинцев, которые за время «европейских реформ» лишились 4,5 тысячи предприятий. Такое мнение высказал экс-премьер Украины Николай Азаров.

По его словам, Западу нужна слабая Белоруссия. Никто не хочет поддерживать конкурента.

Бедной страной проще управлять. Украина показала: с первой «оранжевой» революции прошло 15 лет, и мы уже имеем поколение, прошедшее через школы, где учат, что Россия — агрессор и варвар, — отметил политик в интервью KP.RU.

Он подчеркнул, что народ превратят в «стадо, озлобленное против России». Это уже случилось с украинцами. Им внушили мысль, что если бы не влияние России, то уровень жизни на Украине был бы сравним с уровнем жизни в Швейцарии.

Массовые протесты в Белоруссии начались после выборов 9 августа. Они продолжаются по сей день. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

После начала митингов был создан Координационный совет оппозиции Белоруссии. Членами его президиума стали семь человек. Шесть из них, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, в настоящее время либо арестованы, либо находятся за рубежом. Тихановская в целях безопасности уехала в Литву.

Как писал NEWS.ru, Тихановская заявила журналистам, что вопрос гарантий безопасности Лукашенко в настоящее время является обсуждаемым. По её словам, вероятность их предоставления есть, если тот уйдёт «мирно и по-человечески». Политик подчеркнула, что в случае передачи власти мирным путём нынешний президент получит «даже больше», чем просто гарантии. Что именно имелось в виду под этой формулировкой, экс-кандидат на пост главы государства не уточнила.