Экс-председатель Нацбанка Казахстана Досаев назначен главой Алма-Аты

Глава администрации Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев освобождён от должности в связи с переходом на другую работу. Его преемником назначен экс-председатель Нацбанка Казахстана Ерболат Досаев. Об этом сообщается в указе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который опубликован на его официальном сайте.

Назначить Досаева Ерболата Аскарбековича акимом города Алматы, освободив от должности председателя национального банка Республики Казахстан, — говорится в указе.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата. Группы вооружённых боевиков начали захватывать здания органов власти, отделений полиции и управления Комитета госбезопасности, получили доступ к имеющемуся там оружию. Кроме того, были ограблены оружейные магазины и отделения банков, множество магазинов. Аналогичные события происходили в других городах Казахстана.

Впоследствии Бакытжан Сагинтаев заявил, что силовики не смогли дать отпор нападавшим во время беспорядков, поскольку не были вооружены боевым оружием, у них имелись лишь дубинки и щиты.