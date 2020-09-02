Экс-министр обороны ДНР предрёк России потерю Белоруссии

https://static.news.ru/photo/3cb97b12-ed2a-11ea-a39f-fa163e074e61_660.jpg Игорь Стрелков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил, что непрекращающиеся протесты в Белоруссии могут привести к тому, что Россия потеряет республику вслед за Украиной.

Для Российской Федерации велика угроза потерять Белоруссию вслед за Украиной, — считает военный эксперт.

По его словам, Украина причастна к организации протестных акций в Белоруссии.

Околовластные структуры Украины причастны к засылке националистов. Не секрет, что на Украине главным шефом ультранационалистов является министр внутренних дел Арсен Аваков, который даже влиятельнее Зеленского, — подчеркнул Стрелков.

Он высоко оцени совместные военные учения РФ и Белоруссии, которые пройдут на территории республики.

Это даёт сигнал, что Россия поддерживает Белоруссию. Итогом учений может стать создание постоянной российской базы в Беларуси, — подытожил экс-министр обороны ДНР в интервью Ura.ru.

Ранее главы Генштабов вооружённых сил России и Белоруссии Валерий Герасимов и Александр Вольфович обсудили подготовку к совместным учениям двух государств, намеченным на 2020 год.

Учения «Славянское братство — 2020» будут проходить на территории Белоруссии. Затем на российской территории пройдут стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020».

Массовые акции протеста в Белоруссии проходят с 9 августа. На улицы выходят не согласные с итогами выборов президента страны, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Протестующие убеждены, что выборы были сфальсифицированы, а «на самом деле» победу одержала кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.

Выборы не признали страны — члены ЕС. Оппозиция сформировала так называемый Координационный совет, который должен вести переговоры с действующей властью. После этого МВД страны возбудило дело о попытке захвата власти, писал NEWS.ru.