ТАСС: экс-лидеры непризнанной НКР не выехали из Ханкенди

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Бывшие лидеры непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Аркадий Гукасян, Бако Саакян и Араик Арутюнян не выехали из Ханкенди, сообщает ТАСС со ссылкой на источник из ближайшего окружения политиков. По информации собеседника агентства, сейчас ведутся переговоры с азербайджанской стороной.

Все три бывших лидера по состоянию на 11:00 мск находятся в Степанакерте (Ханкенди. — NEWS.ru). В настоящее время ведутся переговоры с азербайджанской стороной, — сказал он.

Собеседник агентства добавил, что Самвел Шахраманян, называющий себя действующим главой непризнанной Нагорно-Карабахской республики, также находится в Ханкенди. ArmenPress сообщало, что он с группой лиц останется в Карабахе до завершения поисковых работ останков погибших и без вести пропавших в результате взрыва, произошедшего на топливохранилище возле трассы Ханкенди — Аскеран.

28 сентября Шахраманян подписал указ о прекращении существования непризнанной Нагорно-Карабахской республики с 1 января 2024 года. Согласно документу, все госучреждения и подведомственные организации распускаются. С момента вступления в силу указа население должно самостоятельно определиться с вопросом дальнейшего проживания в регионе и ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными властями Азербайджана, указано в документе.

Утром 1 октября пресс-секретарь премьера Армении Назели Багдасарян сообщила, что интенсивность потока переселенцев из Карабаха в Армению за последние сутки снизилась, процесс подходит к завершению. По ее словам, в страну переехали более 100 тысяч человек.