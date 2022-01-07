Экс-главу Комитета нацбезопасности Казахстана заподозрили в госизмене

В Казахстане задержан бывший глава Комитета национальной безопасности (КНБ) Карим Масимов. Он подозревается в государственной измене, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

В КНБ пояснили, что 6 января начато досудебное расследование по факту госизмены (ст. 175 ч.1 УК Казахстана).

В этот же день по подозрению в совершении данного преступления задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывший председатель КНБ Карим Масимов и другие лица, — цитирует агентство сообщение ведомства.

Масимову 56 лет. Во властных структурах Казахстана работал с 2000 на постах главы Минтранса, вице-премьера, помощника президента и премьер-министра. В 2016 году он возглавил КНБ, снят с поста с начала беспорядков.

Ранее бывший советник президента Казахстана Ермухамет Ертысбаев назвал одной из причин кризиса в республике предательство некоторых высокопоставленных чиновников и правоохранителей. Происходящие в стране события он охарактеризовал как попытку госпереворота и отметил, что его невозможно осуществить без предательства в высших эшелонах власти.

В Совете Федерации также расценили события в Казахстане как бунт, направленный на захват власти. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев указал, что протестующие дважды «не заметили» действия властей в ответ на их социально-экономические и политические требования.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате происходят столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требуют от властей немедленной смены политического режима в стране.

Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана.