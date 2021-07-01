Экс-главу армянского Генштаба обвинили в разглашении гостайны

Бывший глава Генерального штаба Вооружённых сил Армении Мовсес Акопян обвиняется в разглашении государственной тайны. Об этом сообщает Sputnik Армения.

По данным Службы национальной безопасности Армении, спустя десять дней после окончания вооружённого конфликта в Карабахе Акопян собрал пресс-конференцию, на которой раскритиковал действия правительства. Он обвинил власти Армении в преждевременном прекращении мобилизации, нерациональной трате средств и закупке неподходящей военной техники. После этого Акопяну предъявили обвинение в разглашении государственной тайны.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку предложил Еревану начать двусторонние обсуждения по делимитации и демаркации границ. Он отметил, что для установления стабильности в Карабахе нет другой альтернативы, кроме отношений Баку и Еревана, построенных на принципах неприкосновенности границ, территориальной целостности и суверенитета.