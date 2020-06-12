Экс-главе Нацбанка Белоруссии предложили возглавить Белгазпромбанк

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Бывший председатель Национального банка Белоруссии Надежда Ермакова получила предложение возглавить Белгазпромбанк, в котором накануне прошли обыски в связи с уголовным делом об уклонении от уплаты налогов.

От банка поступило предложение. Если надо, то я всегда, я человек государственный. Если есть такая необходимость, значит, надо, — сообщила белорусскому порталу tut.by Ермакова.

По данным осведомлённых источников издания, это решение может быть кратковременным — только на период стабилизации ситуации в банке. В Нацбанке и Белгазпромбанке эту информацию не прокомментировали.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в рамках расследования по уголовному делу в отношении сотрудников Белгазпромбанка задержано «примерно 15 человек». Он уточнил, что когда сообщников экс-председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико «отправили на нары», они «всё рассказали», за два часа принесли $14 тысяч, потом ещё $600 или $800 тысяч, слитки золота и картины, попросив их не трогать.

Обыски в главном офисе Белгазпромбанка в Минске могут быть элементом давления на экс-председателя правления банка Виктора Бабарико. Он является кандидатом на пост президента Белоруссии. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько подчеркнул, что Бабарико связан со многими важными людьми в руководстве банка, оказав давление на которых госорганы также надавят и на экс-банкира. Безпалько отметил, что Бабарико является фаворитом предвыборной гонки, причём его популярность в данный момент в десять раз выше, чем у Лукашенко.