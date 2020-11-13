Экс-глава СНБ Армении задержан по обвинению в подготовке убийства Пашиняна

https://static.news.ru/photo/bfcc166e-2686-11eb-b550-fa163e074e61_660.jpg Артур Ванецян Фото: arthur_vanetsyan_official/instagram.com

Сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении задержали бывшего главу своего ведомства, руководителя партии «Родина» Артура Ванецяна по подозрению в узурпации власти и подготовке убийства премьер-министра Никола Пашиняна.

Сегодня Артур Ванецян был приглашён в Следственный департамент СНБ и задержан. Власть инкриминировала ему лживые подозрения в узурпации власти и подготовке убийства Никола Пашиняна, — написала в Facebook адвокат Ванецяна Лусине Саакян.

Она уточнила, что его заподозрили в совершении деяний по статьям «Cоучастие в незаконном приобретении, сбыте, хранении оружия», «Подготовка узурпации власти», «Подготовка убийства государственного, политического или общественного деятеля, совершённые группой лиц по предварительному сговору».

По словам юриста, комментировать происходящее в правовой плоскости невозможно. Преследование Ванецяна она назвала политическим, с целью сохранения власти в стране.

14 ноября также стало известно об обыске, прошедшем у родителей Ванецяна.

Как писал NEWS.ru, 12 ноября десятерых представителей оппозиции Армении временно заключили под стражу по обвинению в организации незаконных демонстраций в Ереване. Среди арестованных — глава партии «Родина» Артур Ванецян, лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян и представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян. 11 ноября в Ереване прошла массовая акция протеста. Оппозиционеры требовали отставки Никола Пашиняна.

Ранее оппозиционные партии Армении из-за отсутствия кворума не смогли собрать внеочередное заседание парламента, чтобы рассмотреть вопрос об отставке премьер-министра.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. После этого в Армении начались протесты.

Армянские власти призвали оппозицию предоставить дорожную карту «достижения победы в войне, которая будет возобновлена». В правящей партии также отметили, что считают подписанное премьером соглашение возможностью избежать как жертв, так и «полной потери Карабаха».