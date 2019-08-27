https://static.news.ru/photo/6ae9d8b8-c8ed-11e9-a1f4-fa163e074e61_660.jpg Гагик Хачатрян Фото: скприншот vk.com/karenniks

Следственный департамент Службы национальной безопасности (СНБ) Армении задержал бывшего министра финансов Гагика Хачатряна, который также возглавлял Комитет государственных доходов. Его обвиняют в растрате государственных средств в особо крупных размерах.

Экс-главе Минфина также инкриминируют превышение служебных полномочий, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-центр СНБ. Вместе с ним задержан и его племянник, также работавший в Комитете государственных доходов.

В рамках уголовного дела были проведены обыски в особняке и в квартирах Гагика Хачатряна.

Бывший министр был одной из ключевых политических фигур в период с 2008 по 2018 годы, когда страной руководил Серж Саргсян. До 2014 года Хачатрян занимал должность главы Комитета, после чего возглавил Минфин.

Ранее, как писал News.ru, под домашний арест был отправлен экс-замглавы МВД Киргизии Курсан Асанов. Он был отправлен в отставку после переговоров во время задержания экс-президента Алмазбека Атамбаева.