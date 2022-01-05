«Людей довели до безумства»: экс-генерал ФСБ о будущем Казахстана

Причиной акций протеста в Казахстане стали житейские проблемы граждан, которые накапливались много лет подряд. Повышение тарифов и цен всегда вызывает недовольство у населения, особенно в условиях жёсткой зимы. В республике произойдёт смена политического руководства, заявил NEWS.ru экс-генерал ФСБ Александр Михайлов.

Казахстан давно был объектом пристального внимания Запада, как и все республики ближнего зарубежья. Мы должны отдавать себе отчёт в том, что причины протестов подобного рода — это житейские проблемы. Судя по всему, они накапливались много лет подряд, людей довели до полного безумства. Любые повышения тарифов и цен всегда вызывают бурные недовольства, особенно если речь идёт о газе и нефтепродуктах в условиях жёсткой зимы, — сказал Михайлов.

Экс-генерал ФСБ подчеркнул, что Казахстан, как и Киргизия, всегда были специфическими странами с точки зрения протестов. Он добавил, что люди вышли на улицы из-за экономических проблем. Михайлов уверен, что Казахстан ждёт смена политического руководства.

Что дальше будет — замена политического руководства, и на этом этапе важно будет понимать, насколько эта замена будет совпадать с мнением масс. Бывают декоративные замены, когда выбирают не лучших из лучших, а лучших из худших. Не факт, что новое правительство будет удовлетворять массу людей, — отметил бывший силовик.

По его мнению, произошедшее в Казахстане должно стать серьёзным уроком для многих стран, в частности для России, где растут цены, в том числе на бензин, несмотря на усилия государства по их сдерживанию.

Мы можем сколько угодно говорить, какие мы сильные, но когда наши силы базируются не на наших кошельках, это вызывает серьёзные вопросы у народа, — отметил Михайлов.

Акции протеста начались в Казахстане из-за резкого повышения цен на газ. С начала года голубое топливо подорожало с 38 до 120 тенге за литр. Вышедшие на улицу люди потребовали снизить её вдвое. 4 января правительство страны уменьшило цену на газ до 50 тенге, но акции протеста не прекратились, а распространились по всей территории республики.

Глава государства Касым-Жомар Токаев возложил вину на происходящее на правительство. 5 января он отправил министров в отставку. В ходе совещания по вопросам социально-экономической ситуации в стране политик поручил ввести временное государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель сроком на 180 календарных дней.