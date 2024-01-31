Экс-депутат Рады рассказал, почему увольнение Залужного было бы выгодно РФ Экс-депутат Рады: отставка Залужного испортит отношения Зеленского и властей США

Фото: president.gov.ua

России выгодна отставка главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, заявил NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Олег Царев. По его словам, уход Залужного с поста еще больше осложнит отношения между властями США и украинским президентом Владимиром Зеленским, из-за чего военная помощь Киеву может сократиться.

Американцы не оставят без внимания увольнение Залужного. Они расценят такое решение Зеленского как вызов и полный выход из-под их контроля, — сказал экс-депутат.

Как отметил Царев, США поддерживают Залужного и могут применить в отношении Зеленского «жесткие меры». В итоге, по его мнению, управленческая система на Украине начнет рушиться, поскольку она завязана на американской помощи.

Такое решение может подтолкнуть Вашингтон к неприятным шагам в отношении самого Зеленского, вплоть до его отстранения от власти. Не будем забывать, что после марта нынешнего года у него истекает срок президентских полномочий и, возможно, его вынудят передать власть главе парламента, — напомнил экс-депутат.

Ранее сообщалось, что президент Украины, предположительно, попросил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного покинуть свой пост, но тот отказался. Американская газета The New York Times написала, что правительство Украины отложило увольнение главкома после утечки данных о планируемой отставке. Еще одной причиной такого решения, по данным СМИ, стало то, что Залужному не нашли замены.