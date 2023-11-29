Экс-депутат Рады рассказал о последствиях возможной мобилизации на Украине Экс-депутат Олейник: при объявлении мобилизации на Украине произойдет бунт

Фото: МО Украины

Ситуация на Украине тяжелая, так как ВСУ до сих пор не демобилизовали инвалидов, в том числе лишившихся конечностей, рассказал NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его мнению, при объявлении Киевом всеобщей мобилизации произойдет бунт из-за отсутствия мотивации воевать.

Ситуация у Украины тяжелейшая. ВСУ, например, до сих пор не демобилизовали инвалидов, в том числе лишившихся конечностей. Недавно депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что каждый месяц ВСУ необходимо пополнение — 20 тысяч человек. Но, мне кажется, что реальное число необходимых украинской армии солдат втрое выше — 50–60 тысяч ежемесячно. У Киева просто не хватит ресурсов на пополнение армии. А при объявлении всеобщей мобилизации скорее всего будет бунт, бессмысленный и беспощадный. Ведь у жителей Украины нет мотивации воевать, тем более она испытывает проблемы с поставками западного оружия, — заявил Олейник.

Также экс-депутат добавил, что законопроект о понижении возраста призыва в армию Украины может столкнуться с многочисленными сложностями, в том числе со стороны молодых людей и их родителей. Также для этого нужно будет менять основной закон страны.

Идея о том, чтобы снизить возраст призыва на службу на Украине до 17 лет была вброшена через депутатов Верховной рады, чтобы изучить общественное мнение по этому поводу. Хотя это будет непросто — нужно будет внести изменения в Конституцию, а во время военного положения основной закон страны менять нельзя. Это тупиковая ситуация для Зеленского. Кроме того, молодые люди и их родители точно будут против, — сказал Олейник.

Ранее взятый в плен военнослужащий ВСУ Богдан Кумынский сообщил о случаях дезертирства в рядах украинской армии. Он объяснил рост числа отказников и дезертиров тем, что никто из этих военных не хочет становиться «мясом». По его мнению, ВСУ не хватает людей, так что их «тянут из любых подразделений, лишь бы позакрывать дырки на линии фронта».