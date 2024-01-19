Экс-депутат Рады объяснил, почему властям Украины близка идеология Бандеры Экс-депутат Рады Килинкаров: проукраинский лозунг заслуженно признали нацистским

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Организацию украинских националистов (ОУН) и другие бандеровские структуры вместе с их символикой и проукраинским лозунгом справедливо признали нацистскими, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. Политолог считает, что популярность этого лозунга у нынешних украинских властей многое говорит об их сущности.

Давно было пора это сделать. Это нацистская кричалка. Даже спорить никто с этим не может. Бандера был пособником фашизма. Мы же не спорим по поводу фашистской символики: свастики, рун и других. И нынешний режим в Киеве мы считаем нацистским. Поэтому у них сегодня такой лозунг, — сказал экс-депутат Верховной рады.

Килинкаров напомнил, что проукраинский лозунг, который теперь запрещен в РФ, возник именно в западноукраинской ОУН, одним из лидеров которой являлся Степан Бандера. Прежде на территории Украины в такой форме этот лозунг не использовали.

Минюст России внес проукраинский лозунг в список нацистских. Кроме того, Украинскую повстанческую армию (УПА), Украинскую народную самооборону (УНС) и Организацию украинских националистов (ОУН) признали нацистскими структурами — они внесены в перечень экстремистских организаций и запрещены в России.

Как уточнил в беседе с NEWS.ru председатель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Государственной думе Сергей Миронов, каратели из числа украинских националистов в годы Великой Отечественной войны помогали гитлеровцам устанавливать «новый порядок» не только на Украине, но и в оккупированных странах Европы, для чего проходили спецподготовку в школах абвера. За это их лидеры получали деньги от немецких спецслужб.