Экс-депутат Грузии заверил, что та не пойдёт против России и Южной Осетии

Грузия не объявит войну России или Южной Осетии, если последняя войдёт в состав РФ, заявил экс-депутат парламента республики Петре Мамрадзе в разговоре с EADaily. При этом разрыва дипломатических отношений тоже не будет, потому что их и так нет, отметил он.

Уверен, что Грузия не объявит войну ни России, ни Южной Осетии. <...> Между Грузией и Российской Федерацией нет дипломатических отношений, так что разрывать-то и нечего. Что касается экономических отношений, то это, как говорится, себе же дороже. Это ведь только для Грузии будет накладно. Будут лишь делаться заявления на международном уровне. Рычагов давления у Грузии нет, достаточно посмотреть на карту, — сказал Мамрадзе.

Согласится ли Владимир Путин принять Южную Осетию в состав России, угадать сложно и давать прогнозы по такому вопросу рано, считает бывший депутат. Но необходимые для этого документы давно готовы, нужно только подписать, добавил он.

Ранее грузинский вице-премьер, глава МИД Давид Залкалиани заявил, что Грузия не приемлет разговоры о проведении референдума в Южной Осетии по поводу вхождения в состав России. По его словам, Грузия по-прежнему считает Южную Осетию незаконно оккупированной частью своей территории.