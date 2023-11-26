Водитель притворился пассажиром, чтобы обмануть полицейских Полиция Казахстана задержала притворившегося пассажиром водителя без прав

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Сотрудники правоохранительных органов задержали пьяного водителя, который притворился пассажиром в Костанайской области Казахстана, передает КазТАГ. Мужчина находился в автомобиле один, при себе у него не было водительских прав.

По данным агентства, инцидент произошел в городе Тобыл, Mercedes остановили патрульные. После того как машина остановилась, водитель пересел на пассажирское сиденье и заявил, что не был за рулем. Полицейские установили, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения, других людей в транспортном средстве не было.

Правоохранители привлекли его к ответственности по статье об управлении авто в нетрезвом состоянии. Суд назначил ему 20 дней административного ареста. Mercedes, на котором он ехал, изъяли и поместили на спецстоянку.

Ранее в поселке Вычегодский под городом Котласом Архангельской области выпивший водитель сбил 15-летнего подростка на мотоцикле, оттащил его за заднее сиденье своего Chevrolet и катался с ним по городу, пытаясь замести следы ДТП. Нарушителя вовремя задержали сотрудники полиции. На автомобилиста составили два административных протокола и завели уголовное дело.