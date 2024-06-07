«Единые ценности: Шор заявил о любви молдаван к России Шор заявил, что у молдаван и россиян единые ценности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Илан Шор

У молдаван и россиян единые ценности и общие диалоги, заявил молдавский политик Илан Шор на полях ПМЭФ. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, часть молдавского народа любит Россию. Шор также предложил создать некий общий продукт, который содержал бы экономическую, внешнеполитическую составляющую и политику безопасности.

Я действительно буду счастлив и рад, если будет создан этот продукт, который можно будет донести до людей, — отметил политик.

Ранее Шор заявил, что Молдова является «младшим братом» России, поэтому страна с уважением относится к «старшему брату». По его мнению, самым важным является дружба и уважение между двумя сторонами.

До этого он выражал мнение, что страны Европы активно пытаются задействовать Кишинев в военных играх, которые они стараются спровоцировать. По его мнению, сегодня республикой управляет не правительство, а внешние посольства.

Также политик заявил, что меры, которые Кишинев вводит против оппозиционеров, демонстрируют европейскую демократию. По его словам, после возвращения на родину из России его соратников, могут ждать рестрикции от государства.