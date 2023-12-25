«Единственный шанс»: Зеленскому подсказали, как решить конфликт Лукашенко: Зеленский стал понимать, что конфликт можно решить только политически

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский стал осознавать, что разрешить конфликт с Россией возможно только политическим путем, заявил журналистам белорусский лидер Александр Лукашенко. По его словам, которые приводит ТАСС, этот путь — единственный шанс для главы украинского государства.

Будем с ними (украинскими властями. — NEWS.ru) как-то плотнее работать, чтобы они понимали, что это единственный шанс. Если они им не воспользуются, будет вообще крах. <...> Сейчас это уже и до политиков дошло. Военные поддавливают всегда, военные видят, что происходит. Давление очень сильное. Вы, наверное, по пресс-конференции Зеленского заметили, что он начинает понимать, — уточнил Лукашенко.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон обратил внимание, что военнослужащие Вооруженных сил Украины отказываются выполнять приказы Зеленского. По его словам, появляется все больше свидетельств того, что украинские военные настроены против своего верховного главнокомандующего.

Экс-сотрудник ЦРУ добавил, что киевские власти отправляют украинцев на передовую насильно. Из-за высоких потерь солдат в ВСУ не хватает, а набрать достаточное количество людей им на замену не удается. По данным Джонсона, дошло до того, что среди рекрутированных встречаются беременные женщины и инвалиды.