ЕАЭС подписал соглашение о свободной торговле с Ираном

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в число которых входит и Россия, подписали соглашение о свободной торговле с Ираном, сообщает ТАСС. Документ был подписан в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета, который прошел в Санкт-Петербурге 25 декабря. Вице-премьер России Алексей Оверчук представлял Россию на торжественной церемонии.

Страны ЕАЭС подписали с Ираном полноформатное соглашение. Ранее между Союзом и Ираном действовало лишь временное соглашение, подписанное в мае 2018 года и вступившее в силу в октябре 2019 года. Подписание полноформатного соглашения было поддержано правительством России. Предполагается, что заключение договора позволит создать дополнительные возможности для расширения взаимодействия между РФ и Ираном.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что участники саммита ЕАЭС подпишут ряд важных документов в ходе встречи. Речь идет, в частности, о подписании Декларации о дальнейшем развитии Евразийского экономического союза до 2030 года и на период до 2045 года. В рамках мероприятия также будут обсуждаться вопросы, касающиеся деятельности Союза и перспектив углубления интеграционных процессов.