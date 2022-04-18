Джабаров призвал к жёсткой реакции после слов Санду о георгиевской ленте

Заявление президента Молдавии Майи Санду о том, что георгиевская лента должна отправиться в «мусорное ведро истории», является абсолютно оскорбительным, сказал NEWS.ru первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Он призвал российскую сторону к жёсткой реакции и не церемониться с Кишинёвом.

Я думаю, что на такие заявления можно продумать меры воздействия, в том числе мы постоянно даём им отсрочки на газ, постоянно просят продлить сроки оплаты. А чего мы должны продлевать людям, которые считают георгиевскую ленту вражеской? Для нас это святая лента. Я думаю, надо жёстко отреагировать, потому что это форменное безобразие, что творит госпожа Санду. Это государство, которое без России не просуществует и несколько лет. Понятно, что получают дешёвый газ из России, товары свои поставляют, практически заполонили своими винами российский рынок. А если мы от этого откажемся? Недостойное поведение Санду, — подчеркнул Джабаров.

Ранее Санду заявила, что георгиевская лента должна отправиться в «мусорное ведро истории». Однако, по её мнению, запрет на георгиевские ленты никак не мешает чтить павших за свободу Молдавии и отмечать в стране 9 Мая.

В Молдавии местных жителей и гостей страны также начнут штрафовать за ношение георгиевской ленты. За поправки к законопроекту, запрещающему георгиевскую ленту, проголосовали 53 парламентария.