Двух человек задержали в Белоруссии за попытку запуска беспилотника в Литву

Фото: gpk.gov.by

Белорусские пограничники задержали двух человек при попытке запуска беспилотника через границу в Литву, сообщает в своем Telegram-канале пограничный комитет республики. Там отметили, что с начала августа это уже третий инцидент на белорусско-литовской границе с применением дрона.

В комитете уточнили, что попытка нарушения госграницы была пресечена накануне ночью в населенном пункте Городище Вороновского района. Пограничниками изъят беспилотник и комплектующие к нему, а также два смартфона. В отношении задержанных начат административный процесс.

Погранкомитет напомнил о действующем в Белоруссии запрете на владение дронами и их использование в пограничной полосе, а также оставление БПЛА вне населенных пунктов без уведомления пограничников. Нарушителям запрета грозит крупный штраф.

Ранее сообщалось, что правительство Литвы решило временно закрыть пограничные пункты Шумскас и Твярячюс на границе с Белоруссией. Их работа приостановили 18 августа. В Вильнюсе объяснили решение принято в связи с геополитической обстановкой, вопросами ротации сотрудников КПП и сокращения контрабанды.