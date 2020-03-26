https://static.news.ru/photo/ca0a90e8-6e8e-11ea-a2ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

В Казахстане выздоровели два человека, заразившиеся коронавирусом. Об этом заявил министр информации и социального развития республики Даурен Абаев.

По его словам, поборовшие болезнь пациенты будут выписаны из больницы 26 марта. Пока же эти люди продолжают оставаться под наблюдением медиков, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в Казахстане зарегистрировано 80 случаев коронавирусной инфекции. В числе инфицированных оказался один россиянин. Он госпитализирован и вернётся на родину только после прохождения лечения.

Согласно последним данным, в мире количество заражений превышает 424 тысячи. Жертвами заболевания стали 18,9 тысячи человек, выздоровели — более 109 тысяч. В России зафиксировано 658 случаев коронавируса. Выздоровели 29 человек, летальных исходов нет.