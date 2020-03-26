В Казахстане выздоровели два человека, заразившиеся коронавирусом. Об этом заявил министр информации и социального развития республики Даурен Абаев.
По его словам, поборовшие болезнь пациенты будут выписаны из больницы 26 марта. Пока же эти люди продолжают оставаться под наблюдением медиков,
Ранее NEWS.ru писал, что в Казахстане зарегистрировано 80 случаев коронавирусной инфекции. В числе инфицированных оказался один россиянин. Он госпитализирован и вернётся на родину только после прохождения лечения.
Согласно последним данным, в мире количество заражений превышает 424 тысячи. Жертвами заболевания стали 18,9 тысячи человек, выздоровели — более 109 тысяч. В России зафиксировано 658 случаев коронавируса. Выздоровели 29 человек, летальных исходов нет.
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