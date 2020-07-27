Двоих россиян осудили в Белоруссии за дачу взяток

https://static.news.ru/photo/a1bb3f52-cfe6-11ea-8c06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

Верховный суд Белоруссии приговорил двоих граждан России к двум годам лишения свободы по делу о коррупции.

Речь идёт о Виталии Горбачёве и Владимире Казанцеве, которые представляют интересы российских «Смартлабс» и «УГМК-Телеком». Белорусский суд признал их виновными в даче взяток, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что следствие обвинило во взяточничестве бывшего банкира Виктора Бабарико, который намеревался участвовать в президентских выборах в Белоруссии. Его действия переквалифицированы со статьи «Дача взятки» на статью «Получение взятки». Предполагается, что экс-банкир получил от представителей коммерческих структур около $11,7 млн.

Бабарико более 20 лет возглавлял Белгазпромбанк (по 49,818% его акций принадлежат российским «Газпрому» и Газпромбанку). Он уволился из кредитной организации для участия в выборах, которые запланированы в республике на 9 августа.