https://static.news.ru/photo/75cbae06-de9f-11e9-9389-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Спасатели нашли двоих российских альпинистов, затерявшихся в Фанских горах на севере Таджикистана.

Глава пресс-службы Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве республики Умеда Юсуфи рассказала, что россияне отделились от группы альпинистов для осмотра хребта и перестали выходить на связь. Об их пропаже сообщил руководитель группы.

Поиски альпинистов проводились на высоте более двух тысяч метров. После обнаружения их сопроводили до лагеря. Россияне чувствуют себя хорошо и от медицинской помощи отказались, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что двое россиян пострадали при восхождении на гору Ушба в Грузии. По причине полученных травм они не могли спуститься самостоятельно. Местные спасатели оказали им первую помощь и доставили в больницу.