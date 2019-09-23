Спасатели нашли двоих российских альпинистов, затерявшихся в Фанских горах на севере Таджикистана.
Глава пресс-службы Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве республики Умеда Юсуфи рассказала, что россияне отделились от группы альпинистов для осмотра хребта и перестали выходить на связь. Об их пропаже сообщил руководитель группы.
Поиски альпинистов проводились на высоте более двух тысяч метров. После обнаружения их сопроводили до лагеря. Россияне чувствуют себя хорошо и от медицинской помощи отказались, передаёт
Ранее News.ru писал, что двое россиян пострадали при восхождении на гору Ушба в Грузии. По причине полученных травм они не могли спуститься самостоятельно. Местные спасатели оказали им первую помощь и доставили в больницу.