«Двоежопие политическое»: Коц поставил «диагноз» Киргизии из-за «Мира» Коц заявил о двуличии властей Киргизии из-за отказа обслуживать карты «Мир».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Венный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале назвал примером «политического двоежопия» отказ Киргизии обслуживать банковские карты российской платежной системы «Мир». По его словам, бывшие советские республики часто пользуются Россией для собственной выгоды.

Вот он — постсоветский менталитет бывших республик во всей красе. Их не очень волнует, что гражданин России теперь вынужден ехать в Киргизию с налом. Главное, чтобы граждане Киргизии исправно слали из России заработанные там деньги. А это треть ВВП Киргизии... Диагноз — двоежопие политическое, — написал Коц.

Он подчеркнул, что Бишкек пытается усидеть на двух стульях: и американцам угодить, и из России денежный поток не перекрыть. А на шее России «можно кататься, потому что она добренькая», добавил он.

Ранее стало известно, что банки Киргизии с 5 апреля прекратят работу с картами «Мир». Там уточнили, что решение принято в связи с санкционным режимом США.

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко считает, что отказом работать с картами «Мир» власти Киргизии ударят по собственным гражданам, которые получают зарплату в России. Он добавил, что США не могут успокоиться и от беспомощности продолжают портить жизнь дружественным Москве странам.