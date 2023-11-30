Двое россиян погибли при пожаре в хостеле Алма-Аты

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Двое граждан России оказались в числе жертв пожара в хостеле Алма-Аты, передает РИА Новости со ссылкой на городской департамент полиции. Всего погибли 13 человек, предполагается, что они отравились угарным газом.

Личности погибших в результате возгорания в хостеле установлены. Четверо из 13 погибших — иностранцы: двое граждан РФ и двое граждан Узбекистана. Еще девять — граждане Республики Казахстан, — цитирует агентство сообщение полиции.

С места происшествия эвакуированы 59 человек. Из них 56 размещены в расположенной поблизости школе, а трое доставлены в больницу скорой и неотложной медицинской помощи, сообщает ТАСС.

По данным МЧС республики, очаг возгорания находился в подвале здания. Само оно принадлежит одному из местных банков как залоговое имущество. В хостел здание было переоборудовано полтора месяца назад.

Как сообщалось ранее, пожар в алма-атинском хостеле вспыхнул рано утром 30 ноября. Площадь возгорания составила 30 кв. м. Горение происходило в подвале и на первом этаже здания. Пожарным удалось справиться с огнем примерно за час.