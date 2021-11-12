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Двое российских военных погибли после десантирования в Белоруссии

22:01, 12 ноября 2021
Двое российских военных погибли после десантирования в Белоруссии Фото: catherineasquithgallery.com
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В Белоруссии после десантирования в рамках внезапной проверки боевой готовности погибли двое российских военных. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Как рассказали в ведомстве, трагедия случилась из-за внезапного сильного порыва ветра. В результате у земли произошло схождение парашютов двух военнослужащих по контракту.

У обоих парашютистов погасли купола <...>. Несмотря на усилия врачей, от полученных травм оба российских военнослужащих по контракту скончались, — сообщили в ведомстве.

Также в Минобороны отметили, что оба погибших имели высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки.

Ранее сообщалось, что в результате нарушения правил обращения со взрывоопасными предметами в Приморье погиб военнослужащий-контрактник.

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