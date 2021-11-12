Двое российских военных погибли после десантирования в Белоруссии

В Белоруссии после десантирования в рамках внезапной проверки боевой готовности погибли двое российских военных. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Как
У обоих парашютистов погасли купола <...>. Несмотря на усилия врачей, от полученных травм оба российских военнослужащих по контракту скончались, — сообщили в ведомстве.
Также в Минобороны отметили, что оба погибших имели высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки.
Ранее сообщалось, что в результате нарушения правил обращения со взрывоопасными предметами в Приморье погиб военнослужащий-контрактник.