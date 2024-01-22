Двое путейцев погибли под колесами поезда в Казахстане

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Жамбылской области Казахстана двое путейцев погибли под колесами поезда, сообщает EADaily со ссылкой на пресс-службу национальной компании «Железные дороги Казахстана». Там уточнили, что машинист применил экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось. По факту произошедшего начато расследование.

Близ участка Шыганак — Шу произошел несчастный случай с двумя работниками железнодорожного транспорта. Машинист поезда применил экстренное торможение, но избежать несчастного случая не удалось. Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия выехала комиссия КТЖ. Начато расследование, — говорится в сообщении.

Компания пообещала оказать необходимую помощь семьям погибших. В департаменте полиции на транспорте также сообщили, что после смерти работников железнодорожного транспорта на станции Шу начато досудебное расследование по статье «Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта».

В Сан-Франциско скоростной поезд ранее сошел с рельсов и загорелся. Инцидент произошел неподалеку от станции Оринда. В результате инцидента пострадали не менее девяти человек. Пассажиров состава экстренно эвакуировали, огонь был потушен.