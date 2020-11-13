Двое азербайджанцев подорвались на мине в Карабахе

https://static.news.ru/photo/bbc50256-268b-11eb-80a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu/facebook.com

Граждане Азербайджана, два брата попали на мину на освобождённой территории Физулинского района. Об этом сообщила Генпрокуратура республики.

По мере того как армянские вооружённые силы отступали в результате успешных операций азербайджанской армии, они продолжали совершать преступные действия против нашего гражданского населения, используя новые методы и приёмы, минируя территории и тем самым продолжая провокационные действия, — сказано в сообщении Генпрокуратуры Азербайджана.

Ясин Ахмедов 1984 года рождения скончался на месте, а его брат Асиф Ахмедов 1989 года получил серьёзные травмы. Врачи сейчас ведут борьбу за его жизнь.

В связи с инцидентом прокуратура открыла уголовное дело по статье 100.2 (планирование, подготовка, ведение или ведение агрессивной войны), статье 116.0.6 (нарушение международного гуманитарного права во время вооружённого конфликта) и другим статьям Уголовного кодекса.

Расследованием занимается Следственный отдел Генпрокуратуры Азербайджана.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших.

Россия оказывает помощь не только в урегулировании нагорнокарабахского конфликта, но и принимает участие в ликвидации его последствий. В пятницу, 13 ноября, президент РФ Владимир Путин заявил о создании Межведомственного центра гуманитарного содействия Нагорному Карабаху. Организация поможет беженцам вернуться домой и окажет содействие в восстановлении инфраструктуры. 13 ноября в Нагорный Карабах были направлены более 1100 российских миротворцев.

Как писал NEWS.ru, ранее командующий миротворцами рассказал о ситуации в Карабахе.