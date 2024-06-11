Двое французов попытались проникнуть на Байконур РИА Новости: двое граждан Франции попытались проникнуть на Байконур в Казахстане

Фото: NASA/via Globallookpress.com/Global look Press

Космодром Байконур

Двое граждан Франции предприняли попытку проникновения на территорию космодрома Байконур в Казахстане, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Согласно его сведениям, один из иностранцев скончался, причиной смерти стало обезвоживание.

Накануне двое граждан Франции пытались проникнуть на территорию космодрома. Они избрали «классический» путь — вышли на трассе и направились к высоким зданиям в степи. По дороге одному стало плохо, — говорится в публикации.

Уточняется, что второй иностранец не смог самостоятельно оказать помощь товарищу. Француз выбежал обратно к трассе. Там он остановил проезжавшую мимо машину и объяснил ситуацию. Однако первый мужчина скончался до прибытия помощи.

Ранее в Москве полицейскими был задержан гражданин Франции за сбор военных сведений. По информации СМИ, им оказался Лоран Винатье 1976 года рождения, работающий в швейцарском Центре гуманитарного диалога. Иностранец специализируется на евразийских вопросах, до этого он занимался конфликтом в Чечне.

Позднее президент Франции Эммануэль Макрон признал, что задержанный в Москве Винатье работал на швейцарскую неправительственную организацию. Она осуществляет дипломатическую и дискуссионную работу, отметил политик.