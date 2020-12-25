Две российские вакцины от COVID-19 впервые зарегистрировали за рубежом

https://static.news.ru/photo/28916612-46b3-11eb-b51f-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Российская фармацевтическая компания «Р-Фарм» зарегистрировала препараты «Коронавир» и «Артлегиа» от коронавируса в Азербайджане. Это первый случай, когда отечественные препараты от COVID-19 были зарегистрированы за пределами РФ.

Как сообщили в компании, оба препарата включены в методические рекомендации Минздрава РФ по лечению коронавируса. 25 декабря процесс их регистрации на территории Азербайджана был завершён.

Препараты группы компаний «Р-Фарм», применяемые для терапии коронавирусной инфекции, впервые зарегистрированы за пределами РФ, — говорится в сообщении.

В России препарат «Коронавир» был зарегистрирован Минздравом РФ в июле 2020 года. Его применяют для терапии COVID-19 лёгкого и среднетяжёлого течения. Он используется для лечения самого вируса, а не его последствий. В свою очередь «Артлегиа», зарегистрированный в РФ в конце мая, применяется в терапии среднетяжёлой формы COVID-19 для подавления гипервоспаления и предотвращения серьёзных поражений лёгких и других органов, вызванных коронавирусом, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава правительства России Михаил Мишустин поручил не ослаблять контроль за вакцинацией от коронавируса на всех этапах — от производства до доставки препарата в медицинские учреждения.