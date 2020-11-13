Два самолёта с российскими миротворцами и техникой прибыли в Ереван

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Самолёты Ан-124 доставили из Ульяновска в Ереван около 30 миротворцев и бронетехнику, сообщает Минобороны РФ.

Помимо личного состава, воздушные суда доставили десять бронетранспортёров БТР-82А и средства материально-технического обеспечения. После разгрузки и проверки техники прибывшие совершат в составе воинских колонн 300-километровый марш в город Горис, уточнили в военном ведомстве.

Два самолёта Ан-124 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России, вылетевших с аэродрома Ульяновск-Восточный, прибыли на аэродром в Ереване, — говорится в сообщении.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта развёртывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортёров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу российского контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

Как писал NEWS.ru, 14 ноября очередная колонна военнослужащих РФ совершила 100-километровый марш к месту проведения миротворческой операции. В состав колонн входят бронетранспортёры, автотехника, средства материально-технического обеспечения, доставленные из РФ самолётами ВКС России. Их безопасность обеспечивает российская военная полиция.

Экипажи вертолётов Ми-8 и Ми-24 армейской авиации Воздушно-космических сил России приступили к сопровождению миротворческих подразделений.

Полное прекращение огня в Нагорном Карабахе началось в 00:00 мск 10 ноября. Соответствующее заявление подписано президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

В соответствии с достигнутыми договорённостями в зону конфликта введён миротворческий контингент из России. 13 ноября в Нагорный Карабах были направлены более 1100 российских миротворцев.