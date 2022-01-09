Два самолёта доставили на родину из Казахстана 200 россиян

Два самолёта военно-транспортной авиации ВКС России доставили в Москву из Казахстана 200 российских граждан. Это уже шестой и седьмой самолёты, перевозящие россиян на родину из охваченной протестами республики, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Шестой и седьмой самолёты военно-транспортной авиации ВКС России с российскими гражданами на борту совершили посадку на подмосковный аэродром Чкаловский, — говорится в сообщении.

Уточняется, что каждый самолёт привёз по 100 российских граждан.

Доставленные россияне прибыли в Алма-Ату на новогодние праздники в турпоездки и на отдых к родным. В результате обострения ситуации в республике они оставались в гостиницах. Россияне обратились за помощью к руководству российским контингентом миротворческих сил ОДКБ и попросили доставить их на территорию РФ.

Ранее сообщалось, что самолёты Минобороны РФ вывезли из Алма-Аты 500 россиян. Сотрудники ведомства продолжают обработку поступающих обращений.

Ранее сообщалось, что компания «Аэрофлот» продлила отмену рейсов в Казахстан. Также была приостановлена продажа билетов на собственные рейсы в обе стороны, запланированные по 20–21 января.

Массовые протесты начались в Казахстане 2 января из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате и ряде других городов происходили столкновения манифестантов с полицией. По просьбе президента Касым-Жомарта Токаева ОДКБ ввела в республику миротворческие силы.