Два пограничника Таджикистана погибли в ходе обстрела со стороны Киргизии Два пограничника Таджикистана погибли в ходе минометного обстрела со стороны Киргизии

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Два таджикистанских пограничника погибли, шесть ранены в ходе минометного обстрела со стороны Киргизии, также получили ранения пять мирных жителей, сообщили РИА Новости в администрации таджикистанского приграничного города Исфара. Часть раненых доставлены в больницу села Ворух, получившие тяжелые ранения — в горбольницу Исфары.

В ходе минометного огня по погранотряду «Кех» погибли два пограничника, ранены шесть и получили осколочные ранения шесть мирных жителей, находившихся в районе обстрела, — сказал собеседник агентства.

Ранее в погранслужбе киргизского Госкомитета национальной безопасности заявили, что перестрелка между военнослужащими Киргизии и Таджикистана произошла на границе двух государств 14 сентября около 07:15 по местному времени. В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в местности Булак-Башы Баткентского района Баткенской области Киргизии.

Впоследствии стало известно, что на границе Киргизии и Таджикистана завязалась еще одна перестрелка между военнослужащими двух стран. Сообщалось, что боевое столкновение произошло в местности Как-Сай в Баткенском районе. Огонь, по сообщению киргизских пограничников, открыли военные из Таджикистана.