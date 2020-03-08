https://static.news.ru/photo/9108f63e-3fbf-11ea-b18c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Оперативный штаб при правительстве Азербайджана сообщил о новых случаях заражения коронавирусом в стране. Число заболевших на территории республики возросло до 11.

Врачи выявили вирус у двоих граждан государства, вернувшихся из Ирана, передаёт РИА Новости. Пациенты 1966 и 1977 годов рождения находятся под наблюдением врачей и чувствуют себя нормально. Специалисты оценивают их состояние как стабильное.

Ранее NEWS.ru писал, что коронавирус продолжает распространяться по миру. В настоящее время заболевание зарегистрировано в 101 стране. За последние сутки первые случаи заражения были зафиксированы в Болгарии, Коста-Рике, Молдавии, Французской Гвиане, на Мальдивах, Мальте, датских Фарерских островах и на французском карибском острове Мартиника.

Общее число заражённых превысило 110 тысяч человек, умерли 3,8 тысячи, выздоровели более 62 тысяч пациентов.