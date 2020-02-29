Медики диагностировали коронавирус у двух жителей Азербайджана, которые вернулись из Ирана.
Заражение подтверждено тестом. Пациенты помещены в инфекционный блок специального режима. В данное время их состояние оценивается как стабильное,
Ранее NEWS.ru писал, что инфицированного коронавирусом гражданина России выявили 28 февраля в Азербайджане. Это первый случай заражения COVID-19 в стране. Мужчина прибыл в страну из Ирана. Признаки нового типа вируса у него заметили при пересечении границы.
Вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды. По данным на 29 февраля, во всём мире заболели 85 182 человека — большая часть в Китае, умерли 2920 человек, вылечились 39 485.
Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска распространения коронавируса во всём мире на «очень высокую». Представители организации также рассказали журналистам, что в мире разрабатывается более 20 вакцин от COVID-19.
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