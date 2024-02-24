Два года СВО: фотокорреспондент NEWS.ru снял жизнь и быт в зоне конфликта

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Фотокорреспондент NEWS.ru выпустил серию фото, связанных с событиями в зоне СВО за последние два года, включая события в Донецке, Мариуполе и Марьинке. В основу серии легли портреты обычных людей, оказавшихся 24 февраля в центре военного конфликта вокруг Украины.

На фото запечатлены госпитали, военная техника, работа волонтеров, машины с буквой Z на капотах, а также беженцы и старики, живущие в серой зоне без электричества и воды, для которых обстрелы стали обыденностью. Рядом с ними — фото солдат и отпечатки боевых действий, напоминающие о новой действительности, в которой они оказались.

Снимки корреспондента в зоне СВО — в фотогалерее NEWS.ru.

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