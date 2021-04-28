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Восемь человек ранили в столкновениях на границе Киргизии и Таджикистана

13:25, 29 апреля 2021
Фото: Социальные сети

На границе Киргизии и Таджикистана произошёл конфликт с участием пограничников обеих сторон. Пострадали восемь человек. Об этом заявили в киргизском Минздраве.

Конфликт начался 28 апреля на участке водораспределительного пункта «„Головной“». Он находится в верховьях реки Исфара. Граждане Таджикистана стали грузить щебень с берега реки Ак-Суу. Она расположена в четырёх километрах от условной границы. Представители Таджикистана решили установить камеры видеонаблюдения на столбах ЛЭП у «Головного водораздела». Это спровоцировало военный конфликт. Люди с обеих сторон стали кидать друг в друга камни. Обстановка стабилизировалась к вечеру. Об этом сообщает радио Sputnik.

На следующий день обстановка обострилась. Сообщается, что таджикистанцы забрасывали камнями дома кыргызстанцев, а также обстреливали проезжающие машины представителей Киргизии из охотничьих ружей. Позже к конфликту присоединились пограничники с обеих сторон.

Заместитель главы Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев заявил «Интерфаксу», что ситуация вышла из-под контроля. Он утверждает, что огонь первыми открыли таджикские силовики, а киргизская сторона ответила. Пресс-центр пограничных войск ГКНБ Таджикистана утверждает обратное. Таджикская сторона сообщила о семи пострадавших.

29 апреля 2021 года в 13 часов 05 минут на участке водораспределительного пункта «Головной», находящегося в верховьях реки Исфара вблизи села Ходжаи Аъло джамоата Чоркух города Исфара, военнослужащие Кыргызской Республики открыли огонь по военнослужащим Пограничных войск Республики Таджикистан, — говорится в сообщении.

В Сети появились видеозаписи с места событий. Их распространяют жители Баткенской области Киргизии. На них слышны непрекращающиеся очереди выстрелов. Утверждается, что военные стягивают к месту конфликта тяжёлую военную технику.

Таджикская сторона заявила, что конфликт произошёл после нарушения кыргызской стороной ранее достигнутых договорённостей. Якобы соседняя страна незаконно пытается захватить водораспределительный пункт «Головной».

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