Восемь человек ранили в столкновениях на границе Киргизии и Таджикистана

На границе Киргизии и Таджикистана произошёл конфликт с участием пограничников обеих сторон. Пострадали восемь человек. Об этом заявили в киргизском Минздраве.
Конфликт начался 28 апреля на участке водораспределительного пункта «„Головной“». Он находится в верховьях реки Исфара. Граждане Таджикистана стали грузить щебень с берега реки Ак-Суу. Она расположена в четырёх километрах от условной границы. Представители Таджикистана решили установить камеры видеонаблюдения на столбах ЛЭП у «Головного водораздела». Это спровоцировало военный конфликт. Люди с обеих сторон стали кидать друг в друга камни. Обстановка стабилизировалась к вечеру. Об этом
На следующий день обстановка обострилась. Сообщается, что таджикистанцы забрасывали камнями дома кыргызстанцев, а также обстреливали проезжающие машины представителей Киргизии из охотничьих ружей. Позже к конфликту присоединились пограничники с обеих сторон.
Заместитель главы Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев
29 апреля 2021 года в 13 часов 05 минут на участке водораспределительного пункта «Головной», находящегося в верховьях реки Исфара вблизи села Ходжаи Аъло джамоата Чоркух города Исфара, военнослужащие Кыргызской Республики открыли огонь по военнослужащим Пограничных войск Республики Таджикистан, — говорится в сообщении.
В Сети появились видеозаписи с места событий. Их распространяют жители Баткенской области Киргизии. На них слышны непрекращающиеся очереди выстрелов. Утверждается, что военные стягивают к месту конфликта тяжёлую военную технику.
Таджикская сторона заявила, что конфликт произошёл после нарушения кыргызской стороной ранее достигнутых договорённостей. Якобы соседняя страна незаконно пытается захватить водораспределительный пункт «Головной».