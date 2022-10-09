Два человека пострадали в результате взрыва в хостеле Еревана

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Два человека пострадали при взрыве в хостеле Еревана, их доставили в ожоговый центр, говорится на сайте МЧС Армении. Отмечается, что ЧП произошло около 09:00 по местному времени (08:00 мск) на проспекте Багратуняц в армянской столице.

В Национальный центр кризисного управления поступила информация о том, что на проспекте Багратуняца в Ереване произошел взрыв и пожар. Есть пострадавшие. <...> Повреждены потолки двух жилых комнат, потолок и стены коридора, двери и окна, — говорится в сообщении.

По информации ведомства, на место происшествия выехали две группы пожарно-спасательного отряда. Пострадавших госпитализировали с ожогами различной степени.

14 августа на территории крупного рынка Армении «Сурмалу» прогремел взрыв. Причиной ЧП стало возгорание на складе с фейерверками. Погибло по меньшей мере 16 человек. Глава МЧС страны Армен Памбухчян рассказал, что среди погибших есть ребенок и беременная женщина. Пострадали при этом 63 человека.

Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело о «нарушении правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлёкшем по неосторожности смерть человека», и «нарушении правил пожарной безопасности, повлёкшем по неосторожности смерть человека».