Два человека погибли при взрыве кафе в Казахстане Два человека погибли при взрыве газа в кафе в казахстанском Уральске

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В казахстанском городе Уральске произошел взрыв в кафе, который привел к пожару и обрушению здания, передает ТАСС со ссылкой на департамент по ЧС Западно-Казахстанской области. В результате инцидента два человека погибли и еще шесть пострадали.

На данный момент силами департамента по ЧС обнаружены и спасены из-под разрушенных конструкций шесть человек, пять из которых доставлены в медучреждения, один человек от госпитализации отказался. Также обнаружены двое погибших, их личности устанавливаются, — цитирует агентство сообщение департамента.

Там уточнили, что в двухэтажном кафе Rizyq произошел взрыв газовоздушной смеси. Это привело к обрушению здания на площади 110 кв. м и пожару, площадь которого составила 25 кв. м. К настоящему времени возгорание ликвидировано. На месте происшествия ведется разбор завалов.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе произошел взрыв газа в пекарне. У здания обрушилась кровля на площади 150 кв. м. В результате происшествия пострадали семь человек, все они были госпитализированы. Состояние троих медики оценили как тяжелое.