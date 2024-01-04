Два человека погибли при падении автобуса в воронку на шахте в Казахстане Тела двух спасателей обнаружили на месте ЧП с автобусом на шахте в Казахстане

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Автобус с людьми провалился в воронку на месте обвала на территории шахты АО «Майкаинзолото» в Павлодарской области Казахстана, сообщает пресс-служба Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб. По данным ведомства, в результате происшествия погибли двое спасателей.

Информация о ходе спасательной операции На настоящий момент аварийно-спасательные работы продолжаются. Проводится горизонтальная растяжка, для вертикального спуска вниз. С прискорбием сообщаем, что силами спасателей ДЧС в песке обнаружены тела двух наших погибших товарищей. Ведется работа по подъему их на поверхность, — говорится в сообщении.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области Казахстана ранее сообщил, что автобус, в котором находились три спасателя и один водитель, провалился в воронку на местной шахте. Предварительная длина обвала составляет 150-200 метров, ширина — 500 метров, а глубина — 150 метров. 33 рабочих эвакуировали, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в аварии на угольной шахте в Китае погибло 12 горняков. Ранения при этом получили 13 человек. ЧП произошло в городе Цзиси провинции Хэйлунцзян в среду, 20 декабря, в 15:50 по пекинскому времени (10:50 мск).