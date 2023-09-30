Два человека погибли при крушении тренировочного самолета в Казахстане

Фото: t.me/caa_kaz

Два человека погибли в результате крушения учебного самолета в районе аэродрома Балапан в Карагандинской области Казахстана, сообщает в Telegram пресс-служба Комитета гражданской авиации (КГА) Минтранса республики. После взлета члены экипажа не смогли выйти на связь. По факту произошедшего проводится проверка.

30 сентября 2023 года при совершении учебно-тренировочного полета самолет UPLA286 тип P2002 на площадке Балапан в Карагандинской области после взлета не вышел на связь. При поиске обнаружено разрушенное воздушное судно и двое погибших. Департаментом по расследованию происшествий Министерства транспорта начато расследование по данному факту, — говорится в сообщении КГА.

Ранее сообщалось, что около деревни Князь Умет в Пензенской области потерпел крушение легкомоторный самолет. Самолет упал после того, как зацепился за линию электропередачи. В результате происшествия травмы получил пилот летательного аппарата.

20 сентября истребитель Су-34 упал около поселка Колодезного в Воронежской области. По данным Минобороны России, экипаж в составе двух человек катапультировался, угрозы здоровью летчиков нет.