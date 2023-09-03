Двое армянских военных погибли при взрыве во время инженерных работ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Двое военнослужащих погибли в результате взрыва во время проведения инженерных работ в Армении, сообщили в пресс-службе Минобороны республики. Инцидент произошел в пятницу, 2 сентября.

2 сентября, около 17:30, в результате взрыва при выполнении инженерных работ (взрывных работ с целью строительства дороги) погибли военнослужащий N-ской воинской части МО РА, майор Арман Рубикович Бабаджанян и военнослужащий Артур Айкович Погосян, — говорится в заявлении.

В настоящее время следователи работают над выяснением всех деталей и обстоятельств трагедии. Минобороны Армении также выразило соболезнования родным, близким и сослуживцам военных.

Ранее один человек погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести при перестрелке в отеле курортной провинции Бодрум в Турции. В вооруженном столкновении участвовали как минимум шесть человек. Правоохранители начали расследование.

Недавно стало известно, что жертвой взрыва гранаты, прогремевшего в пятницу, 1 сентября, в доме по улице Мещерякова в московском районе Покровское-Стрешнево, стал 19-летний молодой человек. Он скончался в больнице. По предварительным данным, в квартире взорвалась гранта Ф-1