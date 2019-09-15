https://static.news.ru/photo/38306dd6-d7e0-11e9-9999-fa163e074e61_660.jpg Фото: Атырау авто сауда 06/vk.com

Полиция Казахстана начала расследование по факту столкновения автобуса и поезда на станции Шамалган в Алма-Атинской области, в результате которого один человек погиб и несколько пострадали, по статьям о нарушении ПДД и правил безопасности.

Досудебное расследование начато по части 2 статьи 344 УК «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта» и части 3 статьи 345 «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств», передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главной транспортной прокуратуры Казахстана.

Ранее News.ru писал, что автобус выехал на железнодорожное полотно и столкнулся с поездом на станции Шамалган в Алма-Атинской области Казахстана. В салоне автобуса находились 67 человек. По словам президента страны Касым-Жормата Токаева, в результате ДТП погиб один человек, есть раненые.