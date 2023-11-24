Дрон упал у железной дороги в Казахстане, где перевозится российская нефть Mash: БПЛА упал у железной дороги в Казахстане, где перевозится российская нефть

Фото: МО Украины

Недалеко от железнодорожных путей в Казахстане упал неопознанный беспилотный летательный аппарат, сообщает Telegram-канал Mash. Как отмечается, именно по этой ветке российские грузовые поезда перевозят в цистернах нефть. По данным канала, дрон обнаружил машинист поезда накануне утром. По его словам, рядом с беспилотником лежал раскрытый парашют.

По данным канала, аппарат был обнаружен недалеко от казахско-российской границы на перегоне Шунгай — Молодость. Машинист проинформировал соответствующие службы. Движение по путям остановили на 60 минут. Ситуацию изучают казахстанские правоохранители.

Ранее российские пограничники в Курской области вывели из строя украинский дрон-камикадзе с помощью средств радиоэлектронной борьбы. На опубликованных с места фотографиях видно, что к дрону прикреплен, предположительно, боеприпас, который не разорвался.

В начале ноября Telegram-канал SHOT сообщал, что Вооруженные силы Украины пытались устроить на Курской АЭС взрыв с помощью беспилотника. По данным канала, на территории атомной электростанции в городе Курчатове обнаружили упавший БПЛА самолетного типа, который нес на себе взрывчатку, Она не сдетонировала, разрушений нет.