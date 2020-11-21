«Драматургия»: Захарова поделилась фото встречи Лаврова и Пашиняна

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в Ереване провёл переговоры с главой правительства Армении Николом Пашиняном.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась на своей странице в Facebook снимком встречи двух политиков. На фото Лавров и Пашинян сидят друг напротив друга, российский министр что-то говорит своему собеседнику, судя по всему, активно при этом жестикулируя.
Драматургия, — подписала снимок Захарова.
Как сообщал NEWS.ru, в состав прибывшей в столицу Армении российской делегации помимо Лаврова вошли также министр обороны Сергей Шойгу, глава Минздрава Михаил Мурашко и главный санитарный врач РФ Анна Попова.
Шойгу на встрече с Пашиняном заявил, что Россия собирается не допустить дальнейшего кровопролития в Нагорном Карабахе.
В ночь на 10 ноября президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения силы Армении и Азербайджана остались на занятых позициях, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах вошли российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Сразу после объявления условий соглашения в Ереване начались протестные акции, манифестанты требуют отставки Пашиняна.