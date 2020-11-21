«Драматургия»: Захарова поделилась фото встречи Лаврова и Пашиняна

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Российская делегация намерена обсудить с премьер-министром Армении Николом Пашиняном создание межведомственного центра по Нагорному Карабаху. Об этом на встрече с главой армянского правительства сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Мы обсудим вопросы, касающиеся создаваемого межведомственного Центра гуманитарного реагирования. Это новая структура, она будет работать целиком на удовлетворение нужд граждан, на восстановление гражданской инфраструктуры. Конечно, обсудим текущие вопросы экономического взаимодействия...