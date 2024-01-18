«Досвидос, мы разберемся сами»: Лукашенко попрощался с ушедшими брендами Лукашенко сказал «досвидос» покинувшим Белоруссию зарубежным брендам

Фото: president.gov.ua

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал «досвидос» зарубежным компаниям, которые ранее покинули страну. По его словам, власти республики в состоянии сами разобраться с этой ситуцией, так как никому не продают и не передают имущество после ухода фирм из Белоруссии.

Мы договорились: никакого имущества мы никому не продаем, не передаем, если в результате санкций или каких-то других причин иностранцы, которые имеют здесь собственность, предприятия, компании, уходят с нашего рынка. Как я говорил, досвидос — мы разберемся сами. И, как показывает тот же «Макдоналдс», мы прекрасно в этом разобрались: люди с удовольствием ходят туда, — заявил президент.

Белоруссия должна продолжать заниматься импортозамещением, добавил он. Вновь упомянув «Макдональдс», Лукашенко сказал, что в стране умеют печь булочки и готовить картофель-фри. По его словам, сейчас эти блюда в Белоруссии готовят даже лучше, чем в тот период, когда в стране работала сеть «Макдональдс».

Ранее стало известно, что в 2024 году в России ожидается наплыв зарубежных брендов из Турции, Китая и Таиланда. По словам экспертов, поступает значительное количество запросов от компаний.