Пашинян: достигнутые договорённости по Карабаху изменить нельзя

https://static.news.ru/photo/fc272b7e-27dc-11eb-8529-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/ArmeniaMOD

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не считает реальной перспективу изменения договорённостей по Нагорному Карабаху. Пункты, закреплённые в трёхстороннем заявлении от 9 ноября, не подлежат пересмотру, заявил он в ходе пресс-конференции, которая состоялась в онлайн-режиме.

Попытка изменить соглашение будет означать изменение и военной ситуации, пояснил он.

Сегодня это нереально. Необходимо провести переговоры, потому что в документе есть положения, которые требуют комментариев, и лучшие предложения попытаемся реализовать, — цитирует Пашиняна «Интерфакс».

Политик также подчеркнул, что лично он является ответственным за произошедшее в Нагорном Карабахе.

При этом он отметил, что на определённом этапе переговорный процесс прошёл точку невозврата, так как «был сформирован международный консенсус о передаче территорий без предварительных условий». Это не устраивало Ереван, однако настоять на своих условиях армянская сторона не смогла.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах войдут российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Это привело к акциям протеста в Ереване. Оппозиция потребовала отставки Пашиняна, а также пересмотра заключённого соглашения, писал NEWS.ru.