Донецкий ополченец посоветовал украинским военным сдаться

Офицер запаса Управления Народной милиции ДНР Максим Дроздов дал совет украинским военным не затягивать и сдаваться российским войскам, пока не подошло ополчение ЛНР и ДНР, пишет РИА Новости.

Тем, кто сдастся и сложит оружие, будет так, как ему гарантировали наш Верховный главнокомандующий и министр обороны. Единственное, мой совет украинским военным: не затягивайте, сдавайтесь русским, пока у вас есть возможность, — сказал он.

Дроздов добавил, что если украинские военные не сдадутся русским, то «за русскими придут донецкие, а мы такую возможность уже, может быть, и не дадим».

24 февраля президент России Владимир Путин принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. Ранее Путин в ходе заседания Совета безопасности заявил, что украинские власти должны признать Крым территорией РФ и отказаться от возможности вступления в НАТО. Глава государства отметил, что основные боестолкновения российских военных происходят не с регулярными частями ВСУ, а с националистическими формированиями.